Utair в августе запустит рейсы из Тюмени в Бодрум

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 12 августа запустит новый рейс из Тюмени в Бодрум (Турция). Он будет выполняться один раз в неделю, сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.

"Utair открывает новое международное направление из Тюмени в турецкий город-курорт Бодрум. Регулярные рейсы стартуют с 12 августа по четвергам", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вылет из Тюмени будет осуществляться в 08:15, из Бодрума - в 12:25. "Сейчас все больше людей хотят организовывать свои путешествия самостоятельно, минуя туроператоров. <…> Мы рады открыть прямой рейс на зарубежный курорт из родного для нас региона, чтобы дать возможность жителям Тюменской области удобно и быстро планировать свой отдых", - приводят в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России 18 июня принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. До ограничения полетов в Турцию авиакомпания Utair выполняла рейсы из Грозного в Стамбул, а после решения федерального оперштаба перевозчик сообщил, что начнет полеты из Тюмени, Грозного и Махачкалы в Анталью. Рейсы Грозный - Анталья начнутся с 17 июля, Махачкала - Стамбул - с 18 июля, рейс Грозный - Стамбул выполняется с 14 июля. Стоимость билетов составляет от 6 048 рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).