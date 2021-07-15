Bloomberg: на Netflix можно будет играть в видеоигры

ТАСС, 15 июля. Американский стриминговый сервис Netflix планирует запустить на своей платформе возможность играть в видеоигры. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, сама компания в среду объявила, что наняла бывшего менеджера компаний Electronic Arts и Facebook Майка Верду, который работал, в частности, над мобильными версиями игр Sims, Plants vs. Zombies и серии Star Wars. Он займет пост вице-президента подразделения по разработке игр. Каких-либо подробностей и целей такого шага компания не раскрыла.

Источник агентства Bloomberg рассказал, что Netflix даст возможность пользователям играть в видеоигры на своей платформе в следующем году. В ближайшие месяцы компания создаст команду по разработке игр, поиск сотрудников в нее уже начался.

Отмечается, что за эту функцию сервис на данный момент не планирует взимать дополнительную плату - он войдет в уже существующие подписки. Агентство не уточнило, о запуске каких конкретно игр может идти речь.