МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" открыл новый терминал в аэропорту Домодедово, сегодня он принял первых пассажиров, сообщает корреспондент ТАСС. Современный терминальный комплекс связан со зданием аэропорта прямой пешеходной галереей.

Проект общей площадью 23,6 тыс. кв. м включает две железнодорожные платформы с навесом, четыре пути и четырехэтажный многофункциональный комплекс для обслуживания пассажиров. Пропускная способность нового терминала - 1,5 тыс. человек в час, она позволит обеспечить социальную дистанцию даже во время увеличенного пассажиропотока.

С открытием пешеходной галереи, соединяющей терминал и аэровокзал, пассажиры, прибывающие в аэропорт на поездах "Аэроэкспресс", смогут напрямую пройти в здание Домодедово без необходимости выходить на улицу. Маршрут от поезда до стоек регистрации займет не более пяти минут.

В пассажирской зоне, которая занимает два нижних этажа нового терминала, расположены посадочные места, кассы и билетные автоматы, а также предусмотрены места для размещения кафе и магазинов.

Два верхних этажа терминала займет отель, открытие которого состоится в ближайшее время.

"Аэроэкспресс" связал аэропорт Домодедово с центром Москвы в 2008 г. Поезда курсируют каждые полчаса и за 45 минут доставляют пассажиров с Павелецкого вокзала в авиагавань. Совершить посадку в аэроэкспресс до Домодедово можно также на станции Верхние Котлы, которая интегрирована с одноименной станцией МЦК, и на железнодорожной станции в городе Домодедово.