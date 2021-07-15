Путин отметил оперативность работы над новым самолетом Ил-114-300

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, как оперативно был создан отечественный пассажирский самолет Ил-114-300.

В четверг руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил главе государства о том, что первый полет судна состоялся в прошлом декабре, и машина "сразу приступила к летным испытаниям". В ответ на уточняющий вопрос президента он добавил, что работа над самолетом началась четыре года назад.

"Срок ничего, нормальный", - отреагировал Путин.

В беседе со Слюсарем он упомянул и Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. "Традиционно я там бываю, приеду, конечно", - заверил президент.

Ил-114-300 - турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Изначально Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин.

Серийные поставки новой версии самолета запланированы на 2023 год, всего до 2030 года планируется поставить 100 таких машин.