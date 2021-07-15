Челябинские аграрии увеличили удои молока за семь лет почти на треть

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Хозяйства Челябинской области за счет работы по улучшению генетики коров смогли за семь лет повысить удои почти на 30%, то есть до 6 тыс. 96 кг молока на одну корову в год. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

"За 2020 год в Челябинской области было произведено 197 тыс. тонн молока [188 тыс. тонн годом ранее], при этом молочная продуктивность составила 6 тыс. 96 кг молока на фуражную корову. Тут нужно отметить, что за последние семь лет за счет планомерной работы по улучшению генетического потенциала продуктивность молочных коров выросла более чем на 1 тыс. 800 кг молока. Это в среднем 265 кг за год", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в регионе работа по улучшению генетики коров идет на шести племенных предприятиях, занимающихся молочным животноводством, в том числе на четырех племенных заводах и двух племенных репродукторах. Племенное поголовье крупного рогатого скота составляет 16,5 тыс. голов, в том числе 7,5 тыс. голов коров. Это 23% к общему поголовью молочных коров в области (общее поголовье молочных коров в аграрном секторе региона на начало года составляло 32,6 тыс. голов).

Завалищин добавил, что четыре предприятия реализуют инвестиционные проекты в отрасли молочного животноводства. Планируется, что они будут завершены в ближайшие несколько лет. С запуском новых производств объем выпуска молока вырастет на 40-50 тыс. тонн в год.

По данным министерства, в этом году в Челябинской области 55 млн рублей направлено на выплату стимулирующей субсидии на обеспечение части затрат на производство молока. Кроме этого, бюджетом региона в целом на поддержку отрасли молочного животноводства планируется направить 137 млн рублей.