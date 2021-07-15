Цена на сжиженный газ на бирже третий день подряд обновила исторический максимум

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Биржевой территориальный индекс сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по итогам торгов в четверг в третий раз за неделю обновил исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена СУГ выросла за день на 1,03% - с 39,17 тыс. рублей за т до 39,58 тыс. рублей за т. С начала июля биржевая стоимость СУГ увеличилась на 11,7%.

В то же время биржевая цена бензина Аи-92, обновлявшая рекорды два предыдущих дня, в ходе сегодняшних торгов перешла к снижению - на 0,4%, до 55,88 тыс. рублей за т. Также уменьшается стоимость и остальных видов топлива, представленных на бирже. Так, цена бензина Аи-95 снизилась за день на 0,3%, до 59,1% тыс. рублей за т, стоимость дизельного топлива уменьшилась также на 0,3% - до 50,96 тыс. рублей за т, цена топлива для реактивный двигателей (авиакеросин) - на 0,2%, до 49,18 тыс. рублей за т. Самое значительное снижение продемонстрировала биржевая цена топочного мазута - на 1,8%, до 24,31 тыс. рублей за т.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также на СУГ.

Ранее в Минэнерго сообщили ТАСС, что министерство следит за ситуацией, и напомнили, что ранее уже были приняты меры по наполнению внутреннего рынка топливом, что должно благотворно сказаться на стабилизации. Нефтяным компаниям было рекомендовано повысить производство бензина в летний период отпусков. В результате поставки на рынок России были увеличены, дефицита и на товарной бирже нет.

Кроме того, в Минэнерго добавили, что успешно работает демпферный механизм, продолжается проработка поручений вице-премьера РФ Александра Новака, в том числе в части подготовки изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами, увеличения минимальных объемов продаж топлив на бирже в третьем квартале и других поручений.