Международные резервы России за неделю выросли на $3 млрд

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 9 июля 2021 года выросли почти на $3 млрд или на 0,5% и составили $593,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 9 июля составил $593,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд, или на 0,5%, главным образом в результате повышения цен на золото", - отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.