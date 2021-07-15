КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Краснодар вырос на 70% в первом полугодии 2021 года и достиг доковидных показателей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

"В первом полугодии 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодар составил 2 045 838 человек. Это на 69,5% больше показателей января - июня 2020 года, когда число пассажиров составило 1 206 937. Краснодарский аэропорт максимально приблизился к показателям доковидного 2019 года, когда было обслужено 2 096 256 человек", - сказано в сообщении.

Также июнь 2021 года стал рекордным по пассажиропотоку с начала пандемии как на внутренних, так и на международных направлениях.

Наиболее популярными маршрутами по внутренним направлениям стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Сургут, Тюмень, Красноярск, Иркутск.

В сообщении отмечается, что международное направление из аэропорта Краснодар постепенно восстанавливается. 5 июня открыто прямое авиасообщение с Белградом. С июля возобновляется авиасообщение с Дюссельдорфом (Германия), Салониками (Греция), Антальей и Стамбулом (Турция). Зарубежные направления из аэропорта Краснодар до сих пор обслуживаются чартерными и грузопассажирскими рейсами.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. Находится под управлением компании "Аэродинамика", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.