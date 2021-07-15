Медведев указал на отставание России в инновационной деятельности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия по развитию инновационной деятельности, в том числе по ее финансированию, заметно отстает от стран - лидеров в этой области. На это в четверг обратил внимание замглавы Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертами по вопросам обеспечения технологического развития.

"Несмотря на определенные заделы, которые у нас есть, наше государство все-таки достаточно заметно отстает от стран-лидеров по вложениям в инновационную деятельность и по результатам, которые мы получаем", - констатировал он.

По мнению Медведева, для исправления этой ситуации нужна как прямая поддержка высокотехнологичных областей, включая финансовую, так и стимулирование спроса на новую продукцию со стороны потенциальных потребителей. Он обратил внимание на то, что свой вклад в эту работу вносит Фонд "Сколково" как оператор программ масштабирования и внедрения инноваций в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Достаточно предметно этим занимается и ряд других институтов, добавил зампред Совбеза.

"Но скажем прямо: пока что российские компании тратят на новые технологии существенно меньше средств, чем их зарубежные конкуренты в соответствующих секторах. И это не просто соразмерно объему нашей экономики и нашим финансовым возможностям - это само собой разумеется, никто выше головы прыгнуть не может, но [стоит] и вопрос приоритетов", - заметил он.

Как считает Медведев, эту тенденцию нужно менять. Он пояснил, что низкий уровень участия бизнеса в финансировании научных исследований сдерживает технологическое развитие страны. "Я напомню, что доля частного сектора в этой работе в большинстве стран существенно превышает государственные вложения", - указал замглавы СБ РФ.

Он привел данные о том, что до пандемии доля частного финансирования таких проектов составляла практически 80% в Японии, около 60% - в США, 66% - в Германии, 76% - в Китае. "А в нашей стране - чуть меньше трети, 30%. Мы с этой проблемой пытаемся разбираться достаточно давно, но каких-то особо осязаемых успехов здесь не достигли. Меры стимулирования бизнеса не дали здесь ощутимых результатов", - признал Медведев.