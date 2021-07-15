Объем введенного жилья в КБР увеличился почти на 8% за шесть месяцев 2021 года

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Объем жилищного строительства вырос в Кабардино-Балкарии (КБР) в первом полугодии 2021 года и составил 157 тыс. кв. м, что на 7,7% больше к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

"Речь шла о реализации в регионах национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги". <...> В Кабардино-Балкарии целевым показателем реализации регионального проекта "Жилье" на текущий год является ввод жилья общей площадью 513 тыс. кв. м. С начала года введено более 157 тыс. кв. м, или 107,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью синхронизации проектов "Жилье" и "Региональная и местная дорожная сеть" из бюджета КБР выделено 50,8 млн рублей на капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Кабардинской, который необходимо провести до начала запланированных здесь дорожно-ремонтных работ. В пресс-службе подчеркнули, что это позволит одновременно с завершением ремонта дороги обеспечить бесперебойное водоснабжение и застройку микрорайона "Искож" в Нальчике.

Кроме того, по линии госпрограммы КБР "Формирование современной городской среды" в Кабардино-Балкарии завершено благоустройство 24 общественных и 42 дворовых территорий из запланированных до конца года 34 общественных и 89 дворовых. "По итогам проведенного мониторинга кассового исполнения региональных проектов Кабардино-Балкария занимает третье место среди субъектов страны по программе формирования комфортной городской среды и вошла в пятерку лидеров по дорожному строительству", - уточняется в сообщении.

Что касается нацпроекта "Безопасные качественные дороги", из 116 реализуемых объектов в КБР досрочно завершены работы на 34. Дополнительно из резервного фонда правительства РФ предоставлен межбюджетный трансферт в размере 200 млн рублей, который направят на ремонт улично-дорожной сети и региональных автодорог общего пользования.