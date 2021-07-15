Доходы бюджета Воронежской области увеличились почти на 7,7 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы приняли поправки в региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно документу, доходная часть бюджета текущего года выросла на 7,7 млрд рублей и составляет более 139,8 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"В результате изменений доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются на 7,7 млрд рублей и составляют более 139,8 млрд рублей. Расходы в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют почти 150,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета остается без изменений", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Рост доходной части обусловлен ростом собственных налоговых и неналоговых доходов региона на 4,3 млрд рублей и суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета - более чем 3,3 млрд рублей. "Это в том числе субсидии для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, обеспечение комплексного развития сельских территорий, поддержка отдельных подотраслей пищевой промышленности и другие цели", - добавил Нетесов, слова которого приводит пресс-служба.