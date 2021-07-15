Эксперт: благодаря замещению коммерческих долгов девять регионов смогут улучшить положение

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мордовия и Удмуртия, Псковская, Костромская, Орловская и Смоленская области, а также Еврейский автономный округ, Забайкальский и Хабаровский края - регионы с высокой долей коммерческих кредитов - смогут существенно улучшить свое положение благодаря замещению коммерческих кредитов бюджетными со сроком погашения до 2029 года. Такое мнение выразила в четверг доктор географических наук, специалист в области социально-экономического развития регионов России, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 апреля в послании Федеральному собранию о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Такая задолженность, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

"[Замещение коммерческих долгов бюджетными] точно поможет Мордовии, Удмуртии, Псковской области, Костромской, Орловской, Смоленской. Если им реструктурировать бюджетные кредиты коммерческих банков, им полегчает. И Еврейскому АО, Забайкалью, Хабаровску", - сказала Зубаревич на международной научно-практической конференции РАНХиГС "Региональное развитие до и после пандемии".

Она отметила, что, по данным за январь-май 2021 года, в России 15 субъектов имеют дефицитный бюджет. Среди них Ульяновская область - 12% и Севастополь - 8%. "Причина жуткого дефицита в Ульяновской области мне неизвестна, а Севастополь - знаю, потому что <…> в прошлом году [город] получил на 23% больше трансфертов, чем годом ранее, и уровень дотационности догнали по Севастополю до 74%. В этом году по январю-маю он получил еще 21% трансфертов, но все равно мало, поэтому уровень дефицита 8%", - пояснила эксперт.

При этом Зубаревич считает, что зависимость регионов России от целевых трансфертов, субсидий и кредитов возросла.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщал, что в 2020 году госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд рублей, или на 18%, и составил 2,5 трлн рублей, что является максимальным за 10 лет. При этом у Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов.