Глава ВТО положительно оценила итоги министерской дискуссии по рыболовству

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала позитивно оценила итоги состоявшейся в четверг дискуссии на министерском уровне по вопросу о сокращении субсидий рыболовной отрасли. Выступая на пресс-конференции в Женеве, она сообщила, что принявшие участие в совещании 128 стран согласовали рабочий текст, который может служить основой для дальнейших переговоров.

"Сегодня мы стремились заручиться политическими руководящими принципами, политической поддержкой, чтобы двигаться вперед. Впервые за 20 лет у нас есть текст, который согласован и освещен всеми министрами и главами делегаций присутствовавших 128 стран", - сказала Оконджо-Ивеала. По ее словам, "невозможно было ожидать лучшего результата". "Это означает, что мы можем теперь двигаться к дальнейшим мерам", - констатировала глава ВТО, добавив, что теперь есть возможность вести переговоры на основе рабочего текста "строчка за строчкой".

Этот документ, подготовленный на предыдущих этапах переговоров в ВТО по рыболовству, насчитывает восемь страниц. В нем перечислены ограничения на субсидии для рыболовной отрасли с возможными изъятиями для беднейших стран. Под запрет, как следует из рабочего текста, предполагается поставить, в частности, субсидирование "незаконной, необъявленной и нерегулируемой рыбной ловли", а также субсидии рыболовству в случае, когда рыбные ресурсы ограничены или осуществляется чрезмерный вылов рыбы.

Как пояснили в ВТО, на настоящий момент объем мировых субсидий рыболовству оценивается от $14 млрд до $52 млрд в год. Чрезмерный вылов затрагивает 34% рыбных ресурсов планеты, тогда как в 1974 году этот показатель составлял 10%. Истощение этих ресурсов может поставить под угрозу благосостояние населения прибрежных районов. От рыбной ловли зависит, по оценкам экспертов, благосостояние 39 млн человек. Потребление в пищу рыбы дает 3,3 млрд жителей Земли 20% белка животного происхождения.