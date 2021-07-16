Лавров заявил, что Россия и КНР минимизировали негативное влияние санкций в сфере финансов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин путем увеличения доли расчетов в национальных валютах и другими мерами минимизировали негативное влияние санкций третьих стран на двустороннее сотрудничество в сфере финансов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной в пятницу в "Российской газете" и китайской газете "Жэньминь Жибао".

"За счет совместных действий регуляторов удалось добиться минимизации негативного влияния односторонних ограничительных мер третьих стран на наше финансовое взаимодействие. Отдельные сложности еще сохраняются, но в целом ситуация стабильная", - отметил Лавров.

В статье министр указывает, что Россия и Китай ведут работу над повышением качественных характеристик товарооборота, "в том числе за счет использования инструментов электронной коммерции, расширения торговли услугами и внедрения расчетов в национальных валютах". "В настоящее время на рубль и юань уже приходится более четверти всех платежей между Россией и Китаем. Таким образом повышается уровень безопасности и бесперебойности операций между хозяйствующими субъектами в условиях нарастания санкционного давления со стороны США и ряда западных государств", - пояснил Лавров.

По его словам, стороны сформировали "прочный энергетический альянс". Глава МИД РФ напомнил о масштабных долгосрочных поставках российских углеводородов в Китай. В настоящее время продолжается обсуждение новых трубопроводных проектов. "Реализуются крупные совместные высокотехнологичные инициативы на территории двух государств. В числе успешных примеров - запущенный в арктической зоне России завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Росатом строит в Китае Тяньваньскую атомную станцию, а 19 мая с. г. лидеры наших стран дали старт возведению им четырех новых реакторов, в том числе на АЭС "Сюйдапу", - говорится в тексте.

Особое место в российско-китайском сотрудничестве занимает сфера высоких технологий "в соответствии с общемировыми тенденциями". Кроме этого, стороны совместно создают автомобильные производства на территории РФ, разрабатывают широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет и тяжелый гражданский вертолет. "Хорошие перспективы просматриваются в информационно-коммуникационной сфере. Комплексный характер приобрело сотрудничество в области космоса, в том числе по проекту Международной научной лунной станции", - добавил Лавров.

"К сожалению, пандемия ограничила двусторонние обмены и создала определенные трудности для практического и гуманитарного взаимодействия. Однако даже в этих условиях мы продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин. Рассчитываем, что в скором будущем эпидемиологическая ситуация позволит нам возобновить полноформатное сотрудничество на всех направлениях", - заключил глава МИД РФ.