Канада с 1 ноября разрешит заход в свои воды круизным лайнерам

ОТТАВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Канады с 1 ноября разрешит круизным лайнерам заходить в свои воды и порты. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского Минтранса.

"Сегодня [15 июля] глава Минтранса Омар Алгабра объявил, что с 1 ноября 2021 года запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды больше не будет действовать, если их операторы будут соблюдать все требования общественного здравоохранения", - сказали в ведомстве.

В феврале министерство объявило, что запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды будет действовать до 28 февраля 2022 года. По данным канадского Минтранса, данная индустрия ежегодно приносит экономике Канады более $4 млрд, а также дает работу 30 тыс. граждан.

В марте прошлого года на фоне пандемии Оттава ввела соответствующий запрет до 1 июля 2020 года, а затем его несколько раз продлевала. Эти меры касаются судов, которые перевозят более 100 пассажиров и членов экипажа, а также судов, которые оперируют в арктических водах Канады и могут взять на борт более 12 человек.

В 2019 году в международные порты Канады зашли 140 круизных лайнеров из 10 стран, которые обслужили около 2 млн туристов.