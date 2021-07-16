В Академгородке Новосибирска построят проезд и разворотную площадку с парковочной зоной

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют построить проезд и разворотную площадку с парковкой в Академгородке, где расположено большинство научных центров, чтобы снизить интенсивность транспортного потока в Советском районе Новосибирска, жители которого обеспокоены предстоящей загруженностью территории в связи со строительством Восточного обхода. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра транспорта региона Вячеслав Невежин.

Восточный обход Новосибирска длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ. В настоящее время объект завершен на 45%. В апреле "Новосибирскавтодор" был признан победителем торгов по достройке объекта, стоимость работ составит 3,7 млрд рублей. В июне работы возобновились, подрядчик сообщил, что намерен сдать объект досрочно в 2023 году.

"В рамках развития транспортной инфраструктуры Новосибирского научного центра также планируется выполнить строительство проезда и отстойно-разворотной площадки с парковочной зоной от пересечения улицы Жемчужная и Университетского проспекта до остановочной платформы "Университет", - сказал Невежин, не уточнив предполагаемые сроки строительства.

Он добавил, что предварительная стоимость строительно-монтажных работ составляет 180 млн рублей, она может быть скорректирована в ходе подготовки проекта мэрией Новосибирска. Снизить интенсивность транспортного потока намерены за счет увеличения доли населения, использующего общественный транспорт.

Также, по словам Невежина, мэрия Новосибирска разрабатывает проект на строительство магистральной автомобильной дороги от пересечения улицы Кутателадзе и улицы Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу "Кольцово - Академгородок". Строительство данной дороги также поможет снизить нагрузку на Академгородок.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщал, что решить проблемы жителей Академгородка можно за счет синхронизации реконструкции региональной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий и Гусинобродского шоссе, которая повысит их пропускную способность. И.о. министра транспорта сообщил, что работы на объектах завершат в 2026 и 2022 годах, корректировка сроков в настоящее время не планируется.

О проекте обхода

Восточный обход Новосибирска в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". Первый этап строительства предполагает прокладку трассы от пересечения с дорогой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до шоссе Академгородок - Кольцово. Второй этап - это участок 0-14 км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, в его составе девять сооружений. Третий этап строительства с 34-го по 49-й км включает две развязки и 11 мостов. Проект четвертого этапа - в разработке.