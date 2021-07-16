ОДК Ростеха считает необходимой господдержку спроса на самолеты с российскими двигателями

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Государство должно стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями, заявил в интервью ТАСС заместитель гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Михаил Ремизов.

"Сейчас формируется система поддержки спроса на отечественные воздушные суда - поддержка лизинга, субсидирование процентных ставок. Аналогичная система мер актуальна и для отечественных силовых установок - там, где они конкурируют с иностранными аналогами на российских платформах", - сказал он.

"Чтобы мы были конкурентоспособными на внутреннем рынке, нам нужно обеспечить равные условия эксплуатации с аналогами, в том числе за счет мер поддержки продукта на ранних этапах, и стимулировать спрос на самолеты с отечественной силовой установкой", - добавил Ремизов.

По его словам, меры поддержки российского двигателя для самолета МС-21 ПД-14 обсуждались с самого начала программы, однако в настоящее время ситуация изменилась на фоне санкций США. "Технологический барьер преодолен, теперь нужно преодолеть рыночный барьер. На этом этапе мы рассчитываем на господдержку, позволяющую выровнять условия владения двигателем по отношению к аналогам, имеющимся на рынке. После насыщения парка и устранения "детских болезней" меры поддержки могут быть прекращены, а двигатели, на наш взгляд, могут быть востребованы не только в России, но и на иностранных платформах", - отметил он.

Ремизов не исключил, что на фоне санкций США против Китая интерес КНР к российским решениям может возрасти.

О возможностях

Отвечая на вопрос о программе развития авиапрома с инвестициями 1,8 трлн руб. и 700 новыми самолетами, Ремизов сказал, что ОДК готова обеспечить программу ОАК. "Но надо иметь в виду, что те деньги, которые там значатся для поддержки ключевых программ, - большая их часть предназначена не напрямую промышленности, а смежным секторам - банкам, эксплуатантам. Это субсидирование процентов по лизингу, субсидирование маршрутов авиаперевозок и так далее", - добавил он.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.