"Ъ": Минпромторг может не возобновить программу льготного автокредитования в августе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минпромторг не намерен возобновлять действие программы льготного автокредитования в августе, отозвав выделенные банкам лимиты финансирования. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, ранее в ведомстве рассчитывали запустить программу в августе, для чего было выделено 5 млрд руб. Источники издания сообщают, что не имеют подтверждения, что программа будет запущена позднее. В Минпромторге, по словам собеседников газеты, на данный момент анализируют целесообразность возобновления льготного кредитования в принципе. По данным источников издания, решение Минпромторга связано с текущим дефицитом автомобилей и перегретым рынком.

О том, что данная программа не будет восстановлена в августе, осведомлены, как сообщает "Коммерсантъ" и автодилеры. Так, глава департамента финансовых услуг ГК "Автоспеццентр" Дмитрий Мольков назвал такое решение ожидаемым, подчеркнув, что в текущих условиях на рынке стимулирование спроса лишь усилило бы дефицит и стимулировало рост цен. Директор по продажам "Авилон Volkswagen" Максим Васильев добавил, что в августе большинство мировых заводов будет находиться на каникулах, что также делает перезапуск программы льготного автокредитования не вполне логичным.

В феврале этого года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сообщили, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит бюджетных средств на эти программы исчерпан. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа льготного автокредитования точно не будет возобновлена до августа.