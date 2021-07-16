В Польше заявили о решении проблем с Данией по поводу строительства Baltic Pipe

ВАРШАВА, 16 июля. /ТАСС/. Прокладка 100 км морского участка газопровода Baltic Pipe завершена. Об этом сообщил в пятницу в эфире Польского радио представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"На Балтике сейчас работают два из трех судов, которые прокладывают морской участок. На дне Балтики уже уложено около 100 км трубопровода Baltic Pipe общей протяженностью около 295 км", - сказал он, заверив, что "все идет по плану".

По словам Наимского, Дания решила проблемы, возникшие ранее с защитой окружающей среды. "Было заключено соглашение, и работы возобновились", - добавил он.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.