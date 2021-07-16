В Магаданской области в 2021 году планируют обновить рекорд, добыв 50 тонн золота

ТАСС, 16 июля. Горнорудные предприятия Магаданской области планируют добыть в 2021 году 50 тонн золота. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"В 2021 году Магаданская область планирует выйти на показатель по добыче золота в 50 тонн, по серебру - 580 тонн. При этом в ближайшие несколько лет планируется наращивание объемов добычи рудного золота и достижение уровня добычи до 53-55 тонн золота в год", - говорится в сообщении.

В 2020 году, по данным правительства Магаданской области, в регионе было добыто 49,14 тонны золота - на 6% больше показателей 2019 года. Результат 2020 года стал рекордным за последние 45 лет. Прошлый лучший результат регистрировался в 1974 году - было добыто 49 тонн и 600 кг драгоценного металла.

"По итогам первого полугодия текущего года в области добыто порядка 19,9 тонны золота, из которых 4,6 тонны россыпного, - уточнили в пресс-службе полпреда. - На сегодняшний день в области разрабатываются порядка 20 рудных месторождений и 300 россыпных. Поисково-оценочные работы за счет собственных средств недропользователей осуществляются на 335 перспективных площадях. Основной объем геологоразведочных работ на территории области осуществляется предприятиями недропользователями за счет собственных средств".

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Магаданскую область призвал увеличить расходы на геологоразведочные работы в регионе. В настоящее время в области выдано 1 011 лицензий на право пользования недрами, из них на драгоценные металлы - 832, на цветные металлы - 27, общераспространенные полезные ископаемые - 64, уголь - 7, подземные и минеральные воды - 81.

"Динамика развития Магаданской области впечатляет. <…> Доходы бюджета Магаданской области увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеют ввод Наталкинского [золоторудного] месторождения и [золоторудного] месторождения Павлик", - приводит пресс-служба слова Трутнева.