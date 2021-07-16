Мишустин подписал постановление о защите прав добросовестных пользователей соцсетей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит защищать свои права добросовестным пользователям соцсетей, контент которых соцсеть неправомерно удалила. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемые: правила и сроки рассмотрения обращений пользователей социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением закона информации; правила вынесения требования владельцу социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя", - отмечается в документе.

Добавляется, что Роскомнадзор в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения обращения об отмене мер, рассматривает его и принимает одно из следующих решений: о вынесении требования об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя социальной сети либо об отсутствии оснований для отмены ограничения доступа. Роскомнадзор не рассматривает обращение в случае, если оно содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц указанного государственного органа и членов их семей.

В пресс-службе Минцифры ТАСС уточнили, что с 1 февраля 2021 года вступил в силу № 530-ФЗ, который регламентирует особенности распространения информации в социальной сети. Этот закон установил обязанности владельцев соцсетей не допускать использование социальной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, препятствовать распространению информации с целью опорочить гражданина. "Соцсети должны соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о референдуме и выборах, а также осуществлять мониторинг социальной сети для выявления запрещенного контента", - добавили в Минцифры.

"Подозрительный, незаконный или вредный контент теперь соцсети блокируют сами или через Роскомнадзор. Если пользователь, контент которого заблокирован, не согласен, он может направить жалобу в администрацию соцсети. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 3 дней. До вступления в силу 530-ФЗ соцсети не обязаны были отвечать на жалобы пользователей, все взаимоотношения регулировались только в рамках пользовательских соглашений. Также жалоба может быть направлена в Роскомнадзор, который может сохранить ограничения или отменить их, вынеся владельцу соцсети соответствующее требование", - прокомментировали в министерстве.