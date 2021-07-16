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Мишустин потребовал увеличить производство вакцин от коронавируса

Мишустин потребовал увеличить производство вакцин от ковида, чтобы обеспечить их наличие в регионах.

Пандемия COVID-19
Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет
Глава Минпромторга сообщил, что предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов
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