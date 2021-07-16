Мишустин потребовал увеличить производство вакцин от коронавируса

Пандемия COVID-19

Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет

Глава Минпромторга сообщил, что предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов

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