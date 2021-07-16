Аграрии Оренбургской области приступили к поставкам первых соль-илецких арбузов

ОРЕНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Бахчеводы Оренбургской области приступили к сбору урожая арбузов, первые 500 тонн бахчевых из Соль-Илецка уже передали в торговые сети и на рынки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Сбор бахчевых культур с поливных участков начали сельхозтоваропроизводители ООО "Новоилецкое" Соль-Илецкого городского округа. По оперативным данным, в торговые сети Оренбургской области и на прилавки рынков отгрузили 500 тонн бахчевых. Средняя урожайность составляет 200 центнеров с гектара", - сказано в распространенном сообщении.

По данным Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, посевная площадь бахчевых культур в регионе в 2021 году составила 50,6 тыс. га. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, когда под арбузы, дыни, тыквы и прочие отводились 33,1 тыс. га во всех категориях хозяйств. Наибольшие площади под бахчевые отведены на территории Соль-Илецкого городского округа - 33,8 тыс. га во всех категориях хозяйств, из них на капельном поливе - 1,8 тыс. га, уточняется в сообщении.