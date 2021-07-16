УАЗ изготовит более 700 автомобилей по госпрограмме

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) поставит более 700 автомобилей по заказу Минпромторга России, в том числе машины скорой помощи и школьные автобусы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы администрации Ульяновской области.

"УАЗ произведет и поставит 579 автомобилей скорой помощи и 138 школьных автобусов в рамках государственной программы обновления парка машин", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным пресс-службы, Ульяновский автозавод поставит заказчику 570 автомобилей скорой помощи класса "B", а также девять реанимобилей класса "C". Школьные автобусы будут выпущены в стандартном и так называемом северном исполнении (с улучшенной термоизоляцией), полным приводом и вместимостью 13-20 человек.

По словам генерального директора ООО "УАЗ" Адиля Ширинова, школьные автобусы, а также большая часть автомобилей скорой помощи будут поставлены заказчику в августе и сентябре 2021 года.