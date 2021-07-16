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Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась

Президент обратил внимание на то, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 16 июля. /ТАСС/. Экономические последствия пандемии в России в целом преодолены, экономика страны в общем восстановилась. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Он обратил внимание на то, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей. "Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась", - констатировал Путин.

Как напомнил российский лидер, на фоне пандемии в стране был реализован "целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям". При этом он заверил, что РФ готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

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