Производители готовы заморозить цены на минудобрения для аграриев РФ в этом сельхозгоду

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Производители готовы заморозить цены на минеральные удобрения для аграриев РФ в текущем сельхозгоду, ввести скидку в 5% для фермеров. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"В качестве краткосрочной меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в текущем сельхозгоду. Для повышения доступности удобрений для крестьянских фермерских хозяйств производителями минеральных удобрений дополнительно предложено предусмотреть скидку в 5%", - приводятся в сообщении слова Абрамченко по итогам совещания с ведомствами и представителями бизнеса.

По ее словам, министерства и компании достигли понимания о необходимости стимулирования применения минеральных удобрений аграриями. "Мы придерживаемся справедливого принципа - абсолютный приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными товарами. Российские потребители не должны страдать от ценовых колебаний и конъюнктуры мирового рынка", - сказала Абрамченко.

"Фосагро", в частности, сообщила, что фиксирует цены на минеральные удобрения для российских аграриев до конца осенних полевых работ на уровне июля. Фосагро", крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений и лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям, фиксирует цены на минеральные удобрения собственного производства до завершения осенних полевых работ - по 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении. Представители "Уралхима" и "Уралкалия" отметили, что компании объявили о заморозке цен на внутреннем уровне месяц назад.

Как говорится в сообщении аппарата Абрамченко, на совещании обсуждались такие долгосрочные меры, как введение индекса доступности цен на минеральные удобрения для аграриев и корректировка цен в случае его повышения, а также введение биржевых механизмов. Методика определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев будет внедрена в этом году, сообщает "Фосагро".

По предварительным данным Минсельхоза, сельхозпроизводители в 2021 году должны закупить более 4,5 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе, а к 2025 году - 8,2 млн тонн в действующем веществе. Решения производителей минеральных удобрений положительно скажутся на российском АПК в целом, отметил глава "РАПУ" Андрей Гурьев. В совещании приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, а также руководство крупнейших предприятий агрохимической отрасли: "ФосАгро", "ЕвроХим", "Акрон", "Уралхим" и "Уралкалий".