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Путин предложил коллегам по АТЭС шире взглянуть на сотрудничество в области цифровизации

Президент отметил, что углубление взаимодействия в области цифровизации в условиях пандемии становится все более актуальным

НОВО-ОГАРЕВО, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил с предложением расширять взаимодействие по цифровой повестке в рамках АТЭС. С таким призывом он обратился к участникам онлайн встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы предлагаем шире взглянуть на сотрудничество по цифровой повестке - с охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных", - предложил Путин.

Глава государства отметил, что углубление взаимодействия в области цифровизации в условиях пандемии становится все более актуальным. Он назвал это чрезвычайно важным направлением.

По словам главы российского государства, важно также продолжить комплексную реализацию "дорожной карты" АТЭС по цифровой экономике. К такой работе, по его мнению, следует активнее подключать и бизнес-сообщество, тем более что заинтересованность в этом неоднократно выражал Деловой консультативный совет АТЭС.

"И конечно, для решения поставленной в АТЭС задачи создания на пространстве АТР к 2040 году действительно открытого, динамичного и устойчивого сообщества необходима прозрачная, предсказуемая и недискриминационная среда для торгово-инвестиционных потоков", - заключил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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