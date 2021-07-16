Интенсивность движения по ЦКАД выросла после полного запуска

МОСКВА, 16 июля./ТАСС/. Среднесуточная интенсивность движения по ЦКАД на всех 336,5 км трассы выросла после запуска последнего 25-километрового отрезка дороги от М-2 "Крым" до Калужского шоссе, говорится в сообщении ГК "Автодор".

"После открытия 8 июля последних 25 км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от М-2 "Крым" до Калужского шоссе, интенсивность движения выросла на всех 336,5 км трассы. При этом более 50% поездок совершены жителями Москвы и Московской области", - отмечается в сообщении.

Среднее количество проездов грузовиков по ЦКАД в сутки выросло на 330% с 12,1 тыс. (в период с 11 по 17 января) до 52 тыс. автомобилей (с 8 июля по 14 июля). На первом пусковом комплексе (ПК-1) среднее число проездов грузовых транспортных средств в сутки в первую неделю после полного запуска составило почти 8 тыс. в сутки.

Интенсивность за первую неделю работы ПК-1 составила 15,96 тыс. автомобилей в сутки. Интенсивность на ЦКАД-3 по данным на 14 июля 2021 года выросла на 261% по сравнению с показателями начала этого года - до 18,8 тыс. автомобилей. На третьем пусковом комплексе от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" среднесуточное количество проездов увеличилось на 229% (с 4,6 тыс. в период с 11 по 17 января до 15,2 тыс. в сутки в период с 28 июня по 4 июля).

Самым популярным маршрутом ЦКАД стал перегон от М-4 "Дон" до М-5 "Урал".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако его несколько раз переносили. Сейчас движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 "Россия".