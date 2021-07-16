Тариф "Платона" с февраля 2022 года может увеличиться

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тариф системы взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 февраля 2022 года может быть повышен на 4,2%, с 2,35 рубля за км до 2,44 рубля, сообщается в пресс-релизе Росавтодора.

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 2,34 рубля за километр пробега", - отмечается в сообщении.

Ранее Росавтодору было поручено за полгода уведомлять грузоперевозчиков о размере индексации тарифа "Платона".

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 685 тыс. грузоперевозчиков и более 1,5 млн. большегрузов. За весь период работы "Платона" в Федеральный дорожный фонд поступило 152 млрд рублей, которые направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог.

"В частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов", - говорится в пресс-релизе.

О системе

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений государственная система "Платон" обеспечивает сбор фактической статистики и рост "прозрачности" рынка грузоперевозок.