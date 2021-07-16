Силуанов: исполнение бюджетов регионов говорит о стабилизации экономической ситуации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов, говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

"Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов. Помимо этого, наблюдается положительная динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов", - отметил Силуанов, выступая на Всероссийском семинаре-совещании "Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2022-2024 годах", проведенном Минфином РФ.

Он напомнил, что регионам следует не допускать ослабления финансовой дисциплины. Так, при планировании бюджетов на 2022-2024 годы регионам необходимо сдерживать рост долга, не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и исполнять принятые бюджетные обязательства. "Пандемия и вызванные ею ограничения внесли серьезные коррективы в работу. Ранее правительством были приняты меры по "смягчению" обязательств регионов и исключению мер ответственности. Однако важно понимать, что постоянное освобождение от финансовой ответственности может привести к снижению бюджетной дисциплины и рискам увеличения долга регионов", - подчеркнул глава Минфина.