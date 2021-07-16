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Путин к ноябрю ждет поправок, освобождающих семьи с детьми от налога с продажи жилья

Такое поручение главы государства содержится в документе, адресованном правительству совместно с Госдумой

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин к ноябрю этого года ожидает доклад о внесении поправок, освобождающих семьи с детьми от налога с продажи жилья в случае покупки затем новой квартиры. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам участия главы государства в съезде "Единой России".

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий", - говорится в документе, адресованном правительству совместно с Госдумой.

"Доклад - до 1 ноября 2021 года", - указано в тексте.

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