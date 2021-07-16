Путин поручил выделить дополнительно 150 млрд руб. на модернизацию очистных сооружений

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 150 млрд рублей дополнительных средств на строительство современных канализационных очистных сооружений в регионах. Об этом говорится в перечне поручений по итогам участия главы государства в заседании XX съезда "Единой России".

Поручение адресовано правительству РФ, ответственным за его исполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительству Российской Федерации обеспечить направление начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым", - говорится в поручении.

О ходе его выполнения необходимо доложить до 1 декабря и далее отчитываться раз в полгода.