Урожайность зерновых увеличилась на 36% на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Урожайность зерновых повысилась на Ставрополье до 35,2 центнеров с га в 2021 году, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров. Рост по сравнению с 2020 годом составил 36%.

"На сегодняшний день мы уверенно опережаем результаты 2020 года как по объемам, так и по урожайности. В среднем по краю намолот составляет 35,2 центнера с гектара, что существенно выше прошлогоднего показателя - 25,9 центнера с гектара. А главное, 87% собранной пшеницы - продовольственное зерно. Значит, будем с качественным хлебом", - написал он на своей странице в Instagram.

Уборочная площадь в 2021 году на Ставрополье составляет 2,2 млн га. В регионе убрали 64% посевных площадей, получили более 5 млн тонн зерна. Уборочные работы уже завершили Левокумский и Нефтекумский округа.

Урожай зерна в 2020 году на Ставрополье был меньше 2019 года на 38% и составил 5,2 млн тонн без учета кукурузы. Основной причиной снижения производства стали засуха, град и заморозки. Ранее в Минсельхозе края сообщали, что потенциал по урожайности позволяет рассчитывать на урожай зерновых в районе 8 млн тонн в 2021 году.