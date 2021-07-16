Россия получила право поставлять молоко и молочную продукцию, рыбу и морепродукты в Анголу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские производители получили право поставлять молоко и молочную продукцию, а также рыбу и морепродукты в Анголу. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор и Институт ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и рыболовства Республики Ангола согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт молока и молочной продукции, пищевой рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них из России", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, работа ведомства над получением права поставок молочной и рыбной продукции в Анголу длилась более четырех лет. Содействие ее продвижению оказывал атташат по сельскому хозяйству России в республике. Российские предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Анголу, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт в информационной системе "Цербер". Сертификаты в ближайшее время будут размещены на официальном сайте Россельхознадзора.