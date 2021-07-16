Эксперты полагают, что для легализации бизнеса на Северном Кавказе нужны меры поощрения

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Меры стимулирования бизнеса, в числе которых гранты на легализацию деятельности, поддержка при выходе на рынки и создание возможностей для кооперации, помогут вывести субъекты работающего в регионах Северного Кавказа малого и среднего бизнеса из теневого сектора. При этом применение жестких мер к нелегальным предпринимателям только ухудшит положение, пришли к выводу участники международной научно-практической конференции РАНХиГС "Региональное развитие до и после пандемии".

В конце июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития РФ разработать до 1 августа меры по снижению доли теневого сектора экономики в регионах Северного Кавказа.

"Теневой сектор приводит к тому, что уровень собственных доходов бюджетов оказывается очень низким. Из-за того, что он низкий, любые изменения, любые колебания сильно бьют по собственным налоговым и неналоговым доходам бюджетов. <…> Недополученные доходы бюджета не дают региональным бюджетам в полной мере реализовать свои полномочия по модернизации инфраструктуры социальной сферы. Это консервирует проблемы состояния материально-технической базы инфраструктуры. Это прежде всего касается состояния школ", - сказал директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, добавив, что почти половина всех аварийных школ в России расположены на Северном Кавказе, значительная их часть - в Дагестане.

По оценкам эксперта, объем теневых доходов населения СКФО в 2020 году составил около 1 трлн рублей. "Да, эти средства находятся в общем экономическом обороте, но не дают бюджетных эффектов. Если бы эти доходы облагались НДФЛ, то сумма НДФЛ за год составила бы 130 млрд рублей при общей величине налоговых и неналоговых доходов всех регионов в 200 млрд рублей, то есть в 1,5 с лишним раза можно было бы увеличить собственные доходы в региональный бюджет", - пояснил Землянский.

Он добавил, что попытка легализовать бизнес только силовыми методами может привести к тому, что предприниматели уйдут в еще большую тень, что ухудшит социально-экономическое положение регионов. "Если применять только жесткие механизмы, и разово, например, заставить весь теневой бизнес Кавказа платить страховые взносы, то уровень доходов жителей может понизиться на 17-18%. Это было бы колоссальное падение, и это колоссально бы ухудшило качество жизни, поэтому жесткие методы не работают", - подчеркнул Землянский.

Поощрение за легализацию

Бизнес, по его мнению, сильно нуждается в помощи с рынками сбыта. После легализации уровень оптовой торговли, особенно обувью и текстилем, у предпринимателей может сократиться. "Можно помочь преодолеть предпринимателям [эти сложности] через разные формы поддержки, каналы реализации: через интернет-магазины, субсидирование, маркетплейсы", - подчеркнул Землянский.

Региональным властям необходимо рассмотреть возможность именно поощрять бизнес за начало работы в легальном поле, считает замруководителя направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Мария Комкова. По мнению руководителя научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" института экономической политики имени Гайдара Ирины Стародубровской, эффективной мерой поддержки такого бизнеса может стать выдача грантов на легализацию предпринимательской деятельности.

"Нужно начинать с того, чтобы понять, чего хотят предприниматели на Северном Кавказе, какие у них потребности в поддержке. Дальше из этого раскручивать и все остальное. <…> Поддерживать кооперацию не только в ее классическом варианте сельскохозяйственной кооперации, но и так, как это поддерживалось в Италии - как некое совместное производство любой продукции", - добавила Стародубровская.