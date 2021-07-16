"Газпром добыча Краснодар" в 2022 году планируют начать бурение газовой скважины в Коми

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. ООО "Газпром добыча Краснодар" приступит в 2022 году к бурению новой 402-й скважины на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении, что положительно скажется на экономической ситуации в городе Вуктыле, сообщил в пятницу глава региона Владимир Уйба.

"Сегодня состоялась, на мой взгляд, очень важная встреча с генеральным директором общества "Газпром добыча Краснодар" Андреем Захаровым. Самое важное, что мы обсуждали, это насколько компания усиливает свое присутствие в регионе, насколько они участвуют в социальном партнерстве, но самое важное - это возобновление работ по бурению 402-й скважины <…>. Все вопросы по ее бурению сегодня полностью сняты, сейчас ведутся подготовительные работы, и в следующем году начнется бурение скважины. Этого события ждут все жители Вуктыла, это вторая жизнь Вуктыла", - рассказал Уйба по итогам поездки в Вуктыл в видеообращении, размещенном на странице "ВКонтакте".

Бурение скважины приостановили в 2015 году для разработки дополнительной проектной документации. Проектная глубина скважины - 5,65 км, где, по предварительным прогнозам, залегает более 50 млрд кубометров газа и 10 млн тонн газового конденсата. Это позволит стабилизировать добычу газа и гарантированно обеспечить им Сосногорский газоперерабатывающий завод в Коми до 2050 года.