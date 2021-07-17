Трутнев поручил разработать варианты поддержки базы ископаемых в Магаданской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать предложения по увеличению финансирования для воспроизводства минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых в Магаданской области. Соответствующее поручение было дано на совещании по социально-экономическому развитию региона.

"Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минприроды совместно с правительством Магаданской области поручено представить предложения по увеличению финансирования на проведение мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых на территории Магаданской области в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", - сказано в сообщении на сайте кабмина.

По итогам прошлого года Магаданская область занимает одно из ведущих мест в освоении минеральных ресурсов в округе, первое место в ДФО по объемам добычи золота (49,1 т) и серебра (572,5 т). В текущем году регион планирует выйти на показатель по добыче золота в 50 т, по серебру- - 580 т, при этом в ближайшие несколько лет планируется наращивание объемов добычи рудного золота и достижение уровня добычи до 53-55 т золота в год. В области разрабатываются порядка 20 рудных месторождений и 300 россыпных.

"Рост объема экономики Магадана прежде всего связан с добычей полезных ископаемых, драгоценных металлов, но ввод новых запасов, изучение недр за последние пять лет покрывает только половину добытого сырья. Это значит, что стоимость богатств нашей родины и Магаданской области уменьшается. Вместе с тем правительством неоднократно принимались решения о расширении воспроизводства минерально-сырьевой базы. Нужно больше внимания уделять изучению недр и активнее проводить геолого-разведочные работы", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Основной объем геолого-разведочных работ в Магаданской области осуществляется предприятиями-недропользователями за счет собственных средств. В прошлом году фактические затраты на этот вид работ составили 6 млрд рублей, объем финансирования геолого-разведочных работ за счет федерального бюджета составил 0,7 млрд рублей, а совокупный объем инвестиций в геолого-разведочные работы на твердые полезные ископаемые за счет всех источников финансирования на территории Магаданской области в период 2015-2020 годов составил 32,3 млрд рублей. В регионе выдано более одной тысячи лицензий на право пользования недрами.