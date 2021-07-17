Правительство России одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания кабмина, опубликованном на его сайте.

"Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании", - уточняется в сообщении.

На заседании кабмина в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.

По его словам, любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие пенсии.

Как отмечает пресс-служба кабмина, правительство решило внести законопроект в Госдуму.