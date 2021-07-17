Кудрин назвал причины распада СССР

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Одной из причин распада СССР стали промедление в проведении реформ и перестройка плановой экономики. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Одна из причин развала СССР - это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики", - заявил он.

Кроме того, по его словам, Советский Союз не был готов к реформированию всей экономики, которая постепенно теряла свою эффективность.

Таким образом, распад СССР был обусловлен его последним десятилетием, отметил Кудрин. "Так называемый экономический застой 70-х - это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни", - добавил глава ведомства.

Также Кудрин отметил, что никто тогда не ожидал распада СССР. Экономисты рассчитывали, что произойдет переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, предполагающий распад Советского союза, считался катастрофическим.