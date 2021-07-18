Кабмин выделил 50 млрд рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей 55 субъектам РФ для укрепления финансовой стабильности, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Российские регионы получат первый в 2021 году транш на укрепление стабильности бюджетных систем - 50 млрд рублей. <...> Средства будут распределены по 55 субъектам. Размер дотаций - от 300 млн до 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эта поддержка поможет регионам в полном объеме выполнить свои обязательства перед гражданами, а также послужит реализации социально значимых инициатив.

"В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Ранее Мишустин поручил Минфину проработать меры по дополнительной поддержке регионов, обозначенные в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. По поручению президента задолженность регионов по коммерческим займам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Как ранее отмечал президент, реструктуризация долгов и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят расширить горизонт планирования, внедрить новые решения для реализации национальных проектов, отраслевых стратегий.