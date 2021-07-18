Эр-Рияд заявил, что совместные действия стран ОПЕК+ могут последовать и после 2022 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Совместные действия стран ОПЕК + возможны и после 2022 года, если этого потребует ситуация на рынке. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.

"Если все убеждены в том, что сделка будет работать еще эффективнее, мы всегда можем продолжить работу в рамках хартии [сотрудничества стран - производителей нефти]. Взгляните на хартию: в ней содержится столько вещей, которые отвечают нашим совместным интересам. Если мы прекратим присутствовать на рынке, хартия будет поддерживать нас много лет. Если рынок потребует нашего присутствия, мы будем там с тем же настроем, с каким вы нас видите сегодня. Мы можем продолжить присутствовать на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет со сделкой ОПЕК+ после 2022 года.