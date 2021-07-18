Компания "Эльгауголь" не прекращала добычу угля после столкновения поездов в Приамурье

ТАСС, 18 июля. Компания "Эльгауголь" не останавливала добычу угля после столкновения двух грузовых поездов в Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Добыча [угля] не остановлена, вывоз будет восстановлен в ближайшее время", - сказали в компании.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). В результате столкновения погибли три человека, трое пострадали. Поиски еще одного человека продолжаются.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля. В апреле 2020 года "А-Проперти" закрыла сделку по покупке 51% в компаниях "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" у "Мечела" за 89 млрд рублей. Оставшиеся 49% "А-Проперти" выкупила у Газпромбанка за 45 млрд рублей в начале декабря.