Казахстан в августе увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1,491 млн б/с

НУР-СУЛТАН, 18 июля. /ТАСС/. Казахстан нарастит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, квота для республики в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения.

"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн б/с, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. б/с", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн б/с. "При этом было решено в декабре 2021 года провести встречу для обсуждения состояния рынка и возможных дальнейших мер", - пояснили в пресс-службе.

В своем выступлении на заседании министр энергетики республики Нурлан Ногаев подчеркнул, что благодаря принятым мерам в рамках соглашения ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. "Казахстан выступил за увеличение текущего уровня добычи стран - участниц соглашения", - говорится в сообщении.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составляли 1,457 млн б/с, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, Казахстан продолжает увеличение добычи нефти в рамках соглашения в мае, июне и июле. Обязательства для республики в мае составили 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки, в июле - 1,475 млн баррелей в сутки.