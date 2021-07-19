Пассажиры метро Москвы сэкономили больше 200 млн рублей благодаря акции "Время ранних"

МОСКВА, 19 июля./ТАСС/. Акция "Время ранних", запущенная на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября 2020 года, помогла сэкономить пассажирам более 200 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Акция "Время ранних" демонстрирует свою востребованность у жителей. Благодаря проекту в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее на 6,7%. Дополнительно разгрузить линию помогло снижение стоимости проезда на железной дороге. В результате у пассажиров метро не только больше возможностей для соблюдения соцдистанции, но и выгоды - акция позволила горожанам суммарно сэкономить на скидках более 200 млн рублей", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Благодаря акции проезд по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 стоит в два раза дешевле.

"Мы также снизили цену на поездки по ж/д из Подмосковья до "Сортировочной", "Электрозаводской" и Казанского вокзала. В результате около 500 человек перестали пересаживаться на Выхино в час пик", - говорится в сообщении.

Об акции

Скидки в размере до 50% (22 руб.) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября прошлого года. Сниженный тариф действует для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Скидка предоставляется только в рабочие дни.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.