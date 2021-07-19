ВЭБ.РФ в I полугодии поддержал важные проекты на 312,2 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в течение января - июня 2021 года поддержал проекты на общую сумму 312,2 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Объем выданных кредитов в первом полугодии 2021 года составил более 172 млрд рублей, что превышает аналогичный прошлогодний показатель (95,4 млрд рублей) в 1,8 раза. Объем гарантий превысил 140 млрд рублей, что более чем вдвое больше показателя прошлого года (66,4 млрд рублей).

Ключевыми направлениями инвестирования ВЭБ.РФ за шесть месяцев 2021 года были промышленность, инфраструктура, поддержка экспорта и МСП.

"Всего на финансирование проектов в сфере промышленности ВЭБ направил 178,2 млрд рублей, более 12,1 млрд рублей - вложения в инфраструктуру, включая проекты в городской экономике. Более 17,8 млрд рублей направлено на поддержку экспорта российской высокотехнологичной продукции", - говорится в комментарии первого заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления Николая Цехомского.

Он добавил, что задача ВЭБ.РФ, согласно новой стратегии, направить в этом году на поддержку экономики порядка 850 млрд рублей и принять на себя обязательства по финансированию новых проектов на сумму в 750 млрд рублей.

"В рамках новой стратегии определены шесть ключевых направлений, по которым будет работать Группа ВЭБ.РФ. Это - крупные промышленные проекты, инфраструктура, экспорт, малое и среднее предпринимательство, информационные технологии и инновации, а также городская экономика", - также рассказал Цехомский.