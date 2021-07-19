Пассажиропоток аэропорта Стригино в первом полугодии увеличился на 159%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Нижегородский аэропорт Стригино (управляется УК "Аэропорты регионов") в первом полугодии обслужил около 530 тыс. пассажиров, что на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 8% больше по сравнению с первым полугодием допандемийного 2019 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба воздушной гавани.

"Международный аэропорт Стригино за I полугодие 2021 года обслужил около 530 тысяч пассажиров, что на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 8% больше по сравнению с I полугодием допандемийного 2019 года. Основной прирост пассажиропотока зафиксирован на внутрироссийских направлениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсами в российские города воспользовались 457 тыс. человек. В лидерах по популярности у нижегородцев остаются Москва, Санкт-Петербург, а также курорты российского юга. Популярностью также пользовались Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара.

В начале года в расписании аэропорта появились новые маршруты: прямые регулярные рейсы в Астрахань авиакомпании "ЮВТ Аэро" и Волгоград авиакомпании "Азимут", а с июня авиакомпания "Ираэро" приступила к выполнению рейсов в Геленджик.

"Вместе с тем ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, существенно сократили пассажиропоток на зарубежных направлениях", - добавили в пресс-службе.

Так, первый международный рейс после перерыва, вызванного пандемией, был выполнен в феврале. К концу июня количество международных направлений из Стригино достигло 14. Рейсы выполнялись в том числе в Анталью, Баку, Бишкек, Душанбе, Ереван, Каир и другие города. Количество пассажиров, обслуженных на международных направлениях, превысило 70 тыс. человек, что составило 58,7% от показателей 2019 года. Всего в первом полугодии 2021 года прямые регулярные пассажирские перевозки из Стригино по 30 направлениям выполняли 14 авиакомпаний.