И.о. председателя правления Белгазпромбанка назначили Ирину Потапову

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности председателя правления белорусского Белгазпромбанка назначена Ирина Потапова, до сих пор занимавшая пост заместителя главы правления этого финансового учреждения, основными акционерами которого являются "Газпром" и Газпромбанк. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белгазпромбанка.

"В соответствии с решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" Надежда Андреевна Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта. Исполнение обязанностей председателя правления с 18.07.2021 года возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Олеговну Потапову", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Правление Белгазпромбанка продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения Белоруссии, отмечает пресс-служба.

Экс-глава Нацбанка Белоруссии Ермакова занимала должность председателя правления Белгазпромбанка с 18 января этого года. Ранее, с 15 июня до 10 декабря 2020 года, она возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, которую вводил белорусский Нацбанк.

11 июня 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка в Минске провели обыски, были задержаны многие члены правления. С 15 июня в "Белгазпромбанке" по решению Нацбанка ввели временную администрацию по его управлению. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико 6 июля этого года был приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными.

АО "Газпромбанк" и холдинг "Газпром", являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,82% каждый, в июне 2020 года заявляли о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка и отказались обсуждать вопросы совместной деятельности. В феврале текущего года Белгазпромбанк сообщил, что он получил от АО "Газпромбанк" долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро. В своем сообщении Белгазпромбанк отметил, что новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, расширяет возможности ОАО "Белгазпромбанк" по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях.