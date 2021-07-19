Utair снизила в два раза стоимость провоза велосипедов и самокатов для взрослых

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair снизила цену для взрослых пассажиров на провоз велосипедов, самокатов и беговелов более чем в два раза при покупке услуги онлайн. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

Ранее Utair разрешила детям до 12 лет бесплатно провозить самокат, велосипед или беговел на своих рейсах. К бесплатной перевозке принимаются транспортные средства весом до 15 кг при отсутствии детской коляски у ребенка. Их можно сдать на стойке регистрации с багажом, а на самокате, если он не электрический, доехать до гейта и сдать там, аналогично детской коляске.

"Utair снижает цену для взрослых пассажиров на провоз велосипедов, самокатов и беговелов более чем в два раза при покупке услуги онлайн. Стоимость провоза снаряжения: для тарифов "Минимум" и "Оптимум" - 1,5 тыс. рублей, для тарифов "Премиум" и "Евробизнес" - бесплатно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вес велосипеда в упаковке не должен превышать 20 кг и иметь габариты до 203 см в сумме трех измерений. Перевозка электрических самокатов возможна только в багаже при условии отсутствия в самокате литиевой батареи, при этом ее перевозка возможна в ручной клади.