Источник: замглавы Минэнерго Анатолий Яновский может покинуть свой пост

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, который курирует в министерстве международную деятельность, угольную отрасль и имущественные отношения, может уйти со своего поста в администрацию президента на должность помощника руководителя, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Ранее об этом писала и газета РБК со ссылкой на четыре источника. По данным издания, Яновский написал заявление об увольнении в пятницу, 16 июля, однако окончательное решение должен будет принять премьер-министр Михаил Мишустин.

Анатолий Яновский работал заместителем министра энергетики с 2000 по 2004 годы и с 2008 по 2021 годы. До этого с 1979 года он работал в угольной отрасли.

"С углем тесно связана моя жизнь, начиная от полученного образования и заканчивая моей текущей работой. По профессии я горный инженер, и первые несколько десятков лет работал непосредственно в угольной промышленности", - говорил он ранее в интервью ТАСС.