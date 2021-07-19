"Ъ": "Красное & Белое" рассматривает IPO

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Mercury Retail Group рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO) сети алкомаркетов "Красное & Белое", которая на конец 2020 года насчитывала почти 9 тыс. точек. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence (оценки - прим. ТАСС) сети "Красное & Белое" перед ее возможным IPO. На подготовку сети к IPO, считает "Коммерсантъ", может указывать переход в компанию на аналогичную должность начальника управления по связям с инвесторами X5 Group Андрея Васина.

"Я из X5 ушел, вышел в "Меркурий". Буду заниматься рядом активов, в том числе "Красным и Белым", с точки зрения внутреннего структурирования. Пока ничего конкретного сказать, подтвердить или опровергнуть, не можем", - сказал он ТАСС.

В сети "Красное & Белое" на запрос ТАСС не ответили.

Как отмечают собеседники "Коммерсанта", владельцами сети (Игорем Кесаевым, Сергем Кациевым и Сергеем Студенниковым) обсуждается несколько параметров: размер IPO может составить 15-20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25-30% акций ретейлера.

В E&Y информацию не комментируют.

Сеть "Красное & Белое" основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В 2019 году розничные сети "Дикси", "Красное & Белое", "Бристоль" объединились и создали компанию DKBR Mega Retail Group (позже переименована в Mercury Retail Group). В результате слияния появился третий по обороту розничный ретейлер в России. Владельцы "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили 51% компании, а основатель "Красное & Белое" - 49%.